UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба обсудил с главой МИД Франции увеличение поставок вооружений Украине

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудила со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой увеличение поставок военной помощи Киеву. Стороны также обсудили проблемы с экспортом зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Франции.

Министр подтвердила полную решимость Франции после обмена мнениями между президентом республики и президентом Украины 17 мая усилить поддержку Украины перед лицом российской агрессии на всех уровнях и, в частности, в плане поставок военной помощи.

"Они также обсудили необходимость разблокирования экспорта зерна и масличных культур из Украины", - говорится в заявлении.

В нем не уточняется, поднимался ли вопрос о вступлении Украины в Европейское политическое сообщество, идею которого предложил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Напомним, в начале мая Макрон предложил Украине и другим странам-соседям ЕС альтернативный вариант интеграции в европейское сообщество. Идею французского лидера поддержал глава Евросовета Шарль Мишель.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение Макрона. По его словам, компромиссов по вступлению в ЕС не будет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий КулебаОружие в УкраинеФранция