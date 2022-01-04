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Кулеба обговорив з главою МЗС Британії російську агресію проти України

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Київ, Вівторок 04 січня 2022 17:26
Кулеба обговорив з главою МЗС Британії російську агресію проти України Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із главою МЗС Великої Британії Ліз Трасс. Під час якої вони обговорили російську агресію проти України та скоординували свої позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

"Глави української та британської дипломатій скоординували позиції України та Великої Британії на тлі агресивних дій Російської Федерації та дипломатичних переговорів, що відбуватимуться у різних форматах найближчими тижнями по лінії НАТО, ОБСЄ та ЄС", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що глава МЗС Британії запевнила в непохитній підтримці нашої держави в протидії російській збройній агресії та наголосила на відданості принципу "жодних рішень про Україну без України".

Вона також поінформувала про підходи Лондона до переговорів Росія-НАТО та консультацій з ЄС щодо нових жорстких санкцій задля стримування Росії від подальшої агресії.

"Разом ми впевнено рухаємося до втілення запропонованого Україною в листопаді комплексного пакета стримування Росії від нової хвилі війни в Європі. Пакет стримування включає політичний, економічний та безпековий рівні. Вдячний Великій Британії за лідерську роль в цьому процесі", - зазначив Кулеба.

Разом з тим міністри обговорили підготовку саміту НАТО в Мадриді в червні.

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС діятиме рішуче у випадку, якщо Росія здійснить нові акти агресії проти України.

Додамо, НАТО збереться 7 січня на позачергове засідання, щоб, зокрема, обговорити нарощування військової потужності Росії біля українських кордонів.

Крім цього, в Альянсі підтвердили проведення засідання Ради Росія-НАТО 12 січня 2022 року.

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МЗС Російська Федерація Україна Великобританія Дмитро Кулеба
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