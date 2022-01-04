Кулеба обговорив з главою МЗС Британії російську агресію проти України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із главою МЗС Великої Британії Ліз Трасс. Під час якої вони обговорили російську агресію проти України та скоординували свої позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

"Глави української та британської дипломатій скоординували позиції України та Великої Британії на тлі агресивних дій Російської Федерації та дипломатичних переговорів, що відбуватимуться у різних форматах найближчими тижнями по лінії НАТО, ОБСЄ та ЄС", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що глава МЗС Британії запевнила в непохитній підтримці нашої держави в протидії російській збройній агресії та наголосила на відданості принципу "жодних рішень про Україну без України".

Вона також поінформувала про підходи Лондона до переговорів Росія-НАТО та консультацій з ЄС щодо нових жорстких санкцій задля стримування Росії від подальшої агресії.

"Разом ми впевнено рухаємося до втілення запропонованого Україною в листопаді комплексного пакета стримування Росії від нової хвилі війни в Європі. Пакет стримування включає політичний, економічний та безпековий рівні. Вдячний Великій Британії за лідерську роль в цьому процесі", - зазначив Кулеба.

Разом з тим міністри обговорили підготовку саміту НАТО в Мадриді в червні.