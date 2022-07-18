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Кулеба обратился к министрам иностранных дел ЕС: о чем говорил

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Брюссель, Понедельник 18 июля 2022 14:07
Кулеба обратился к министрам иностранных дел ЕС: о чем говорил Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал европейских коллег увеличить помощь Украине и усилить санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

Украинский министр сегодня выступил перед Советом иностранных дел ЕС по приглашению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Кулеба подчеркнул, что есть три аспекта для восстановления мира в Украине и безопасности в Европе.

"Мое ключевое сообщение: оружие Украине, санкции против России и ответственность России - три способа восстановить мир, усилить безопасность и защитить стабильность в Европе", - объяснил министр.

Глава МИД подчеркнул, что ЕС должен ввести полное энергетическое эмбарго, ограничить цены на российскую нефть, запретить трансляцию медиа РФ и помочь в создании специального трибунала.

Напомним, что Евросоюз одобрил пятый пакет военной помощи Украине в размере 500 млн евро.

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