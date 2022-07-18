Кулеба звернувся до міністрів закордонних справ ЄС: про що говорив
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав європейських колег збільшити допомогу Україні та посилити санкції проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу в Twitter.
Український міністр сьогодні виступив перед Ради закордонних справ ЄС за запрошенням глави європейської дипломатії Жозепа Борреля.
Кулеба наголосив, що є три аспекти для відновлення миру в Україні та безпеки в Європі.
"Моє ключове повідомлення: зброя Україні, санкції проти Росії та відповідальність Росії - три способи відновити мир, посилити безпеку та захистити стабільність у Європі", - пояснив міністр.
Глава МЗС наголосив, що ЄС повинен запровадити повне енергетичне ембарго, обмежити ціни на російську нафту, заборонити трансляцію медіа РФ та допомогти у створенні спеціального трибуналу.
Нагадаємо, що Євросоюз схвалив п'ятий пакет військової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.