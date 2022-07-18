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Кулеба звернувся до міністрів закордонних справ ЄС: про що говорив

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Брюссель, Понеділок 18 липня 2022 14:07
Кулеба звернувся до міністрів закордонних справ ЄС: про що говорив Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав європейських колег збільшити допомогу Україні та посилити санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу в Twitter.

Український міністр сьогодні виступив перед Ради закордонних справ ЄС за запрошенням глави європейської дипломатії Жозепа Борреля.

Кулеба наголосив, що є три аспекти для відновлення миру в Україні та безпеки в Європі.

"Моє ключове повідомлення: зброя Україні, санкції проти Росії та відповідальність Росії - три способи відновити мир, посилити безпеку та захистити стабільність у Європі", - пояснив міністр.

Глава МЗС наголосив, що ЄС повинен запровадити повне енергетичне ембарго, обмежити ціни на російську нафту, заборонити трансляцію медіа РФ та допомогти у створенні спеціального трибуналу.

Нагадаємо, що Євросоюз схвалив п'ятий пакет військової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро.

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