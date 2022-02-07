Кулеба об оборонной помощи от Германии: нашли точки соприкосновения

"Что касается поставок оружия (Украине - ред.). Мы об этом говорили. Но скажу дипломатично, мы говорили не только о том, что Германия не может сделать по тем или иным причинам, но и о том, что Германия может сделать и что намерена сделать для поддержки Украины в сфере обороны и безопасности", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что у него произошел откровенный разговор с главой МИД Германии. По его словам, в вопросе поставок вооружений у Украины "отличные позиции".

"Но наша задача не в том, чтобы ссориться, а в том, чтобы найти точки соприкосновения и решения. И сегодня мы нашли эти точки и проект решения. Теперь будем ждать шаг немецкого правительства", - резюмировал Кулеба.