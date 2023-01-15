UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба обговорив із главою МЗС Нідерландів посилення ППО України

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра. Під час переговорів вони обговорили посилення українського ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби у Twitter.

Також міністри обговорили санкції проти російської ракетної промисловості та формулу миру.

"Від початку війни Нідерланди своїми діями показали, що вони дотримуються принципів і щиро підтримують Україну на шляху до перемоги", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, ЄС прискорює роботу над 10-м пакетом санкцій проти Росії. Його хочуть схвалити до саміту Україна-ЄС, запланованого на початок лютого. Проте Угорщина може відстрочити процес.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебаНідерландиВійна Росії проти України