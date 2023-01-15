Кулеба обговорив із главою МЗС Нідерландів посилення ППО України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра. Під час переговорів вони обговорили посилення українського ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби у Twitter.
Також міністри обговорили санкції проти російської ракетної промисловості та формулу миру.
"Від початку війни Нідерланди своїми діями показали, що вони дотримуються принципів і щиро підтримують Україну на шляху до перемоги", - наголосив Кулеба.
Нагадаємо, ЄС прискорює роботу над 10-м пакетом санкцій проти Росії. Його хочуть схвалити до саміту Україна-ЄС, запланованого на початок лютого. Проте Угорщина може відстрочити процес.
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