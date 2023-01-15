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Кулеба обговорив із главою МЗС Нідерландів посилення ППО України

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Київ, Неділя 15 січня 2023 18:04
Кулеба обговорив із главою МЗС Нідерландів посилення ППО України Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра. Під час переговорів вони обговорили посилення українського ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби у Twitter.

Також міністри обговорили санкції проти російської ракетної промисловості та формулу миру.

"Від початку війни Нідерланди своїми діями показали, що вони дотримуються принципів і щиро підтримують Україну на шляху до перемоги", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, ЄС прискорює роботу над 10-м пакетом санкцій проти Росії. Його хочуть схвалити до саміту Україна-ЄС, запланованого на початок лютого. Проте Угорщина може відстрочити процес.

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Дмитро Кулеба Нідерланди Війна Росії проти України
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