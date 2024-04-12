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Кулеба обговорив із главою МЗС Італії участь у пошуках ППО для України

П'ятниця 12 квітня 2024 20:45
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Кулеба обговорив із главою МЗС Італії участь у пошуках ППО для України Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з італійським колегою Антоніо Таяні. Сторони обговорили пошуки протиповітряної оборони для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу у Twitter.

За словами Кулеби, він подякував Таяні за послідовну підтримку України у війні з Росією.

"Ми обговорили конкретні кроки, як Італія, як країна-голова G7, може взяти активну участь у пошуку систем ППО та прийняття скоординованих рішень щодо їхнього постачання в Україну", - додав український міністр.

ППО для України

Нагадаємо, останнім часом російські окупанти посилили обстріли України. Вони завдали кілька масованих ударів по нашій країні протягом місяця. Зокрема, ворог застосовував балістичні ракети.

Зараз Україна має лише кілька систем, які здатні збивати балістику. Одна з них - Patriot. На тлі обстрілів українські чиновники вже неодноразово закликали партнерів передати такі системи для захисту неба.

Як зазначав Кулеба, всього у світі є близько 100 вільних Patriot. Але для початку наша країна хотіла б отримати сім таких ЗРК.

У Повітряних силах нещодавно уточнювали, що для захисту неба над містами України на тлі постійних російських ударів потрібно 25 систем Patriot.

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