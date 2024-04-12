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Кулеба обсудил с главой МИД Италии участие в поисках ПВО для Украины

Пятница 12 апреля 2024 20:45
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Кулеба обсудил с главой МИД Италии участие в поисках ПВО для Украины Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с итальянским коллегой Антонио Таяни. Стороны обсудили поиски противовоздушной обороныдля Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

По словам Кулебы, он поблагодарил Таяни за последовательную поддержку Украины в войне с Россией.

"Мы обсудили конкретные шаги, как Италия, как страна-председатель G7, может принять активное участие в поиске систем ПВО и принятии скоординированных решений об их поставке в Украину", - добавил украинский министр.

ПВО для Украины

Напомним, в последнее время российские оккупанты усилили обстрелы Украины. Они нанесли несколько массированных ударов по нашей стране за месяц. В частности, враг применял баллистические ракеты.

Сейчас у Украины есть только несколько систем, которые способны сбивать баллистику. Одна из них - Patriot. На фоне обстрелов украинские чиновники уже неоднократно призвали партнеров передать такие системы для защиты неба.

Как отмечал Кулеба, всего в мире есть около 100 свободных Patriot. Но, для начала, наша страна хотела бы получить семь таких ЗРК.

В Воздушных силах недавно уточняли, что для защиты неба над городами Украины на фоне постоянных российских ударов нужно 25 систем Patriot.

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