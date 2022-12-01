Кулеба обговорив з головою МЗС Німеччини посилення санкцій та поставки зброї

Україна та Німеччина обговорили нові поставки зброї та посилення санкції Європейського союзу проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби.
Кулеба подякував очільнику МЗС Німеччини Анналені Бербок за її особисту роль у відновленні Німеччиною історичної справедливості та визнанні Голодомору геноцидом українського народу.
"Ми також обговорили шляхи протидії геноцидній війні, яку сьогодні веде Росія", - йдеться у заяві.
За словами Кулеби, мова йшла про нові поставки зброї для Збройних сил України та посилення санкції Європейського союзу проти Росії.
Нагадаємо, що Німеччина надала новий пакет допомоги для Збройних сил України. До нього увійшли сім зенітних установок Gepard.
У середу, 30 листопада, німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.