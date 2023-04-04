Кулеба обговорив з главою МЗС Британії посилення контрнаступального потенціалу України

У вівторок, 4 квітня, глава МЗС Дмитро Кулеба та глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі провели зустріч та обговорили війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку українського міністра у Twitter.

"Я також підкреслив, що членство України в НАТО запобігатиме майбутнім агресіям у Європі", - додав Кулеба.

"Я зустрівся з Джеймсом Клеверлі обговорити посилення контрнаступального потенціалу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у вівторок, 4 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі.

Раніше МЗС України анонсувало візит міністра Дмитра Кулеби до Брюсселя, де він візьме участь у засіданні комісії Україна-НАТО, а також проведе низку зустрічей.

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