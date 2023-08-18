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Кулеба обговорив з главою МЗС Бахрейну "формулу миру" України

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з колегою з Бахрейну. Глави МЗС обговорили питання миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу в Twitter.

"Я розмовляв з міністром закордонних справ Бахрейну Абдуллатіфом бін Рашидом Аз-Заяні, щоб висловити вдячність Бахрейну за участь у переговорах щодо формули миру в Джидді", - зазначив Кулеба.

Міністри також обговорили кроки для реалізації "формули миру", яку запропонувала Україна. Глави МЗС домовилися про наступні двосторонні контакти.

Що цьому передувало

Україна останніми місяцями посилила дипломатичну співпрацю з країнами Глобального Півдня. Мова йде про Африку, Азію, Близький Схід, Південну Америку, Китай та Індію. Нещодавно у Саудівській Аравії пройшов великий саміт, на якому обговорили питання миру в Україні.

Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що колективний голос Глобального Півдня може змінити позицію Росії щодо війни.

Більше про те, як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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