Колективний Південь може змусити Росію змінити свою позицію, - Кулеба

Колективний Південь може повпливати на Росію та змусити її змінити свою позицію щодо війни проти України. Окремі країни не мають такого впливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в інтерв'ю Arab News.

Він зазначив, що країни Глобального Півдня мають особливі відносини з Росією. Як приклад він назвав Китай, Туреччину та Саудівську Аравію.

"Отже, можливо, кожна країна, яка діє сама по собі, не має достатньої кількості енергії, щоб змусити Росію змінити свою позицію. Але якщо взяти всі ці країни разом, кумулятивний вплив на Росію може змінити ситуацію", - вважає Кулеба.

Як зазначив міністр, мета України полягає в об'єднанні країн, які хочуть змінити ситуацію і припинити війну. На його думку, спільно держави зможуть реалізувати "формулу миру", запропоновану Україною, та відновити територіальну цілісність нашої держави.

Кулеба також відкинув побоювання, що країни Глобального Півдня можуть поставити під загрозу зв'язки з Росією, а також те, що нібито НАТО не готове запропонувати Україні шлях для приєднання.

Він наголосив, що це "різні треки", оскільки країни Півдня багато втрати через російську агресію, але це ніяк не стосується інтеграції України в ЄС та НАТО.

" Країни Азії, Африки, Близького Сходу та Південної Америки хочуть бачити стабільні світові продовольчі ринки, перспективи торгівлі з Україною та повне використання потенціалу освіти для своїх студентів в Україні. Усе це чудово функціонувало до нападу Росії. Тому я не маю враження, що країни світу бачать ситуацію крізь призму регіональних інтересів України, які стосуються тісної інтеграції з ЄС і НАТО", - наголосив Кулеба.

Що цьому передувало

Варто зазначити, що Україна останнім часом посилила дипломатичну співпрацю з країнами Глобального Півдня. Мова йде про Африку, Азію, Близький Схід, Південну Америку, Китай та Індію.

Так, зокрема нещодавно у Саудівській Аравії пройшов великий саміт, на якому обговорили питання миру в Україні. Росію туди не запросили. Представники української влади наголосили, що зустріч дипломатів та політичних радників з 40 країн стала проривом.

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