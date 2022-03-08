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Кулеба: нужны решительные шаги, чтобы российская авиация и ракеты не убивали мирных жителей

Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Запад ужесточить санкции против России и лично против Владимира Путина. Он попросил партнеров предоставить Украине современные системы ПВО, чтобы защитить небо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД для The Washington Post.

"Мы видим, чувствуем и ценим солидарность мира. Восхищение нашим народом, вооруженными силами и президентом. Это наполняет нас гордостью. Но чтобы остановить Путина, потребуются решительные и незамедлительные шаги. Нам нужны самолеты. Нужны эффективные системы ПВО и ПРО. Нам нужно защитить наше небо, чтобы российские самолеты и ракеты не убили больше мирных жителей.", - написал Кулеба.

Также министр добавил, что страны должны прекратить покупать российские газ и нефть, ведь таким образом они финансируют войну в Украине.

"Страны должны прекратить покупать российскую нефть, которая сейчас запятнана украинской кровью, и запретить российским кораблям заходить в порты", - добавил он.

По словам Кулебы, Россия и Путин должны быть полностью изолированы от мира. Для этого необходимо заблокировать российские финансы в США, Швейцарии, Японии, Великобритании и Европейском Союзе, исключить РФ из международных организаций, запретить членство России в культурных и спортивных мероприятиях.

"Нет времени ждать или колебаться. Настало время пройти это коллективное испытание нашей человечности. "Никогда больше" должно стать сплочением, призывом к действию, а не торжественным, а пустым обещанием", - подчеркнул дипломат.

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет обеспечивать бесполетную зону над Украиной, поскольку НАТО не является стороной конфликта.

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