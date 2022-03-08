Кулеба: потрібні рішучі кроки, щоб російська авіація та ракети не вбивали мирних жителів

"Ми бачимо, відчуваємо та цінуємо солідарність світу. Захоплення нашим народом, збройними силами та президентом. Це сповнює нас гордістю. Але для зупинки Путіна потрібні рішучі та негайні кроки. Нам потрібні літаки. Нам потрібні ефективні системи протиповітряної оборони та протиракетної оборони. Нам потрібно захистити наше небо, щоб російська авіація та ракети не вбили більше мирних жителів", - написав Кулеба.

Також міністр додав, що країни повинні припинити купувати російські газ та нафту, адже таким чином вони фінансують війну в Україні.

"Країни повинні припинити купувати російську нафту, яка зараз заплямована українською кров’ю, і заборонити російським кораблям заходити в порти", - додав він.

За словами Кулеби, Росія та Путін повинні бути повністю ізольовані від світу. Для цього необхідно заблокувати російські фінанси в США, Швейцарії, Японії, Великобританії та Європейському Союзі, виключити РФ з міжнародних організацій, заборонити членство Росії в культурних та спортивних заходах.

"Немає часу чекати чи вагатися. Настав час пройти це колективне випробування нашої людяності. "Ніколи більше" має стати згуртуванням, закликом до дії, а не урочистою, а пустою обіцянкою", - підкреслив дипломат.