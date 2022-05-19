Кулеба о нефтяном эмбарго: оно будет - это 100 процентов

Введение нефтяного эмбарго против России является всего лишь вопросом времени. Страны ЕС рано или поздно достигнут одной позиции по введению запрета на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в ходе телемарафона .

"Все нам говорили, что нефтяное и газовое эмбарго - это не реально. Теперь параметры нефтяного эмбарго ясны. Оно будет - это 100%. Осталась Венгрия, ведущая свою игру в этом вопросе. Но я уверен, что решение будет найдено", - подчеркнул глава украинского дипломатического ведомства.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о неизменности позиции Будапешта по введению запрета на импорт российской нефти, несмотря на длительные переговоры в рамках ЕС.

Также мы писали, что еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони считает, что страны ЕС пока не могут согласовать запрет на импорт российской нефти.

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