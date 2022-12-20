Кулеба назвав зустріч Путіна та Лукашенка "черговим танком", анонсувавши новий діалог

"Зустріч Путіна і Лукашенка - це черговий танок у їхньому виконанні. За тією інформацією, якою ми володіємо наразі, на цій зустрічі не були ухвалені якість критичні рішення", - розповів він.

За його словами, Путін продовжує схиляти Лукашенка до максимального сприяння діяльності російських збройних сил.

"По суті ми можемо говорити, що низка обєктів військової інфраструктури Білорусі і певна частина її військової інфраструктури загалом перебуває під контролем РФ і білоруські військові фактично усунені від впливу на ці процеси. Але нічого драматичного на цій зустрічі не відбулося, наскільки нам відомо незабаром планується ще одна зустріч Путіна і Лукашенка", - додав міністр.

Він запевнив, щоб не відбувалося, українці вже навчені, мають життєвий досвід та "готові до будь-яких сценаріїв".

"Про що б вони між собою не домовлялися, Україна до цього готова", - констатував міністр.