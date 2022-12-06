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Кулеба назвав дві умови для закінчення війни в Україні

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Україна, Вівторок 06 грудня 2022 12:07
Кулеба назвав дві умови для закінчення війни в Україні Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Щоб війна закінчилася, необхідно, щоб думка Кремля змінилася і російські війська пішли з території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"G20 об'єднує різні країни, але жодна з них, окрім Росії, не хоче війни. Тому, щоб покласти край війні в Україні, необхідно зробити дві речі - думка в Кремлі має змінитись, і такі держави, як Індія, можуть допомогти в цьому "І Москві доводиться відмовлятися від своїх військових планів і переходити від розпалювання війни до мирної лінії мислення. По-друге, Росія повинна вивести свої війська з усієї території України", - розповів він.

На думку Кулеби, це відправні точки всеосяжного мирного діалогу, але водночас є багато питань, які потрібно вирішити.

"Всі вони були викликані війною, яку вела Росія. Продовольча безпека, ядерна безпека, обмін полоненими, захист довкілля під час війни. Таким чином, G20 може зіграти свою роль прямо зараз. Лідерство та участь Індії будуть оцінені", - додав він.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до лідерів думок, які сумніваються у перемозі ЗСУ та закликав їх починати готуватися до поразки Росії.

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