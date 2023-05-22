Два пункти. Кулеба розповів за яких умов Україна готова розглядати мирні плани

За його словами, найкращу перспективу зараз має "формула миру" України.

"Ми говоримо з усіма, хто має свої пропозиції, якщо ці пропозиції поважають два фундаментальні принципи", - сказав Кулеба.

Він пояснив, що не може бути в основі жодного плану покладена ідея юридичного або фактичного переходу територій України під контроль РФ. Також не може бути жодної мови про заморожування війни.

"Ті плани та пропозиції, які враховуватимуть ці принципи, ми готові говорити про них з точки зору того, як їх поєднати з формулою миру та інтегрувати в неї", - додав міністр.

"Формула миру" України

У листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський на саміті G20 представив "формулу миру". Вона полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні російських військ з окупованих територій.

Пізніше українська влада заявила про намір провести саміт формули миру. У Швеції заявили, що готові обговорити можливість проведення саміту у Копенгагені перед самітом НАТО.

Мирні ініціативи інших країн

Нещодавно стало відомо, що делегація з шести африканських лідерів має намір провести переговори з Києвом і Москвою. Одною з цілей є "ініціювання мирного процесу".

Також президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував поступитись Кримом Росії, аби заспокоїти її. В Україні заявили, що не планують йти на територіальні поступки з країною-окупантом.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про мирні ініціативи та як на них реагують у світі.