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Кулеба назвав два ключові рішення, які можуть змінити ситуацію у війні

Четвер 04 липня 2024 14:28
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Кулеба назвав два ключові рішення, які можуть змінити ситуацію у війні Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Переламати ситуацію на фронті можна, але це буде дуже складно зробити. Необхідно ухвалити два ключові рішення, які зможуть переломити ситуацію у війні з Росією.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Переламати ситуацію можна, але дуже складно. У ній багато складових і багато рішень, які необхідно прийняти. Деякі з них залежать від нас, і ми ухвалюємо ці рішення. Деякі рішення залежать від наших партнерів, і вони теж, як правило, розуміють, що ці рішення необхідно ухвалювати", - заявив він.

Міністр зазначив, що одне з рішень - знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі.

"Якби мені довелося назвати два ключові рішення, які необхідно ухвалити, щоб переломити тенденцію, я б згадав знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі", - заявив Кулеба.

За його словами, це "справжня больова точка сухопутних військ" України.

"Те, що ми вважаємо головною причиною успіху росіян, - це просто незліченні керовані бомби, що скидаються на наші наземні сили. Вони знищують і вбивають у величезних масштабах, а іноді просто згладжують позиції, не залишаючи нічого для оборони. Тому, щойно нам вдасться усунути загрозу авіабомб, наші наземні позиції зміцняться, і Росії буде дуже важко просуватися вперед", - заявив міністр.

Кулеба заявив, що друге рішення для зміни ситуації на фронті - збільшення постачання боєприпасів.

"Друге рішення, про яке всі говорять місяцями і роками, над яким працюють місяцями і роками, - це збільшення поставок боєприпасів. Якщо ми захистимо наші сили від керованих Росією бомб, якщо в нас буде достатньо артилерії та боєприпасів для знищення рухомих російських колон і підрозділів, що рухаються, це буде величезною інвестицією у зміну тенденцій на полі бою", - наголосив він.

Ситуація на фронті

Російські війська, кинувши всі сили на захоплення Донецької області, зіштовхнулися із запеклим опором українських захисників. 2 липня окупанти розпочали масштабний наступ на Слов'янськ, Краматорськ та Авдіївку, проте зазнали значних втрат і не змогли досягти суттєвого прогресу.

ЗСУ не тільки відбили атаки ворога, а й подекуди перейшли в контрнаступ. Підтверджено успіхи українських сил у районі Вовчанська, де їм вдалося відсунути окупантів на кілька кілометрів на північ. Також повідомляється про локальні прориви в районі Кремінної та на південний схід від Часового Яру.

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