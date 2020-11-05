Кулеба назвав умови проведення виборів в ОРДЛО

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав умови для проведення виборів на окупованих територіях. Вони можуть відбутись після відновлення контролю України над непідконтрольною територією.

Про це міністр заявив на брифінгу.

"Вибори на окупованих територіях можуть відбутися після відновлення контролю України над непідконтрольною територією, ці вибори мають відбутися за українським законодавством, третє - ці вибори мають відбутися за стандартами ОБСЄ і нарешті - під наглядом місії БДІПЛ ОБСЄ", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, Україна пропонує повністю припинити конфлікт і демілітаризувати окремі райони Донецької і Луганської області на початку 2021 року.

Раніше Кравчук звинувачував Росію в гальмуванні процесу відновлення миру на Донбасі.

До цього спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що сьогодні неможливо фізично провести вибори на території ОРДЛО.