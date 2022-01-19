Кулеба назвал условие завершения конфликта с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт с Россией будет завершен только после того, как российские войска покинут Донбасс и Крым. При этом он подчеркнул, что если Россия готова к урегулированию ситуации, она должна продолжить переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Все усилия сейчас направлены на то, чтобы Россия двигалась по дипломатическому пути. Единственное разрешение конфликта - дипломатическое. Если Россия действительно стремится к политическому урегулированию, она должна продолжить переговоры. Этот конфликт будет разрешен тогда, когда остаток российские солдаты покинут Донбасс, Крым и Севастополь", - заявил он.