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Кулеба назвал условие завершения конфликта с РФ

Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт с Россией будет завершен только после того, как российские войска покинут Донбасс и Крым. При этом он подчеркнул, что если Россия готова к урегулированию ситуации, она должна продолжить переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Все усилия сейчас направлены на то, чтобы Россия двигалась по дипломатическому пути. Единственное разрешение конфликта - дипломатическое. Если Россия действительно стремится к политическому урегулированию, она должна продолжить переговоры. Этот конфликт будет разрешен тогда, когда остаток российские солдаты покинут Донбасс, Крым и Севастополь", - заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев разработал и направил международным партнерам и России инициативу с 10 шагами для разблокирования мирного процесса урегулирования на Донбассе.

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Российская ФедерацияУкраинаДмитрий Кулеба