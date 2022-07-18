Кулеба назвал условие для разрыва дипломатических отношений с Беларусью

Украина разорвет дипломатические отношения с Беларусью, если ее вооруженные силы пересекут границы нашего государства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для Forbes .

По его словам, никто не ставит под вопрос тот факт, что Беларусь является соучастницей российской агрессии.

"Дипломатические отношения с Российской Федерацией мы разорвали сразу после начала полномасштабного нападения. Так же они будут разорваны с Беларусью, если вооруженные силы Республики Беларусь пересекут границу Украины", - отметил он.