Кулеба назвал условие для разрыва дипломатических отношений с Беларусью
Украина разорвет дипломатические отношения с Беларусью, если ее вооруженные силы пересекут границы нашего государства.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для Forbes.
По его словам, никто не ставит под вопрос тот факт, что Беларусь является соучастницей российской агрессии.
"Дипломатические отношения с Российской Федерацией мы разорвали сразу после начала полномасштабного нападения. Так же они будут разорваны с Беларусью, если вооруженные силы Республики Беларусь пересекут границу Украины", - отметил он.
Напомним, для разрыва дипломатических отношений между Украиной и Северной Кореей хватило признания Пхеньяном так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".
По этой же причине были разорваны дипломатические отношения с Сирией.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.