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Кулеба назвал условие для разрыва дипломатических отношений с Беларусью

Новина українською →
Киев, Понедельник 18 июля 2022 16:58
Кулеба назвал условие для разрыва дипломатических отношений с Беларусью Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украина разорвет дипломатические отношения с Беларусью, если ее вооруженные силы пересекут границы нашего государства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для Forbes.

По его словам, никто не ставит под вопрос тот факт, что Беларусь является соучастницей российской агрессии.

"Дипломатические отношения с Российской Федерацией мы разорвали сразу после начала полномасштабного нападения. Так же они будут разорваны с Беларусью, если вооруженные силы Республики Беларусь пересекут границу Украины", - отметил он.

Напомним, для разрыва дипломатических отношений между Украиной и Северной Кореей хватило признания Пхеньяном так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

По этой же причине были разорваны дипломатические отношения с Сирией.

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Беларусь Дмитрий Кулеба
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