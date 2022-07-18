Кулеба назвав умову для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю

Україна розірве дипломатичні відносини з Білоруссю, якщо її збройні сили перетнуть кордони нашої держави.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби для Forbes .

За його словами, ніхто не ставить під питання той факт, що Білорусь є співучасницею російської агресії.

"Дипломатичні відносини з Російською Федерацією ми розірвали відразу після початку повномасштабного нападу. Так само вони будуть розірвані з Білоруссю, якщо збройні сили Республіки Білорусь перетнуть кордон України", - зазначив він.