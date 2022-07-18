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Кулеба назвав умову для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю

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Київ, Понеділок 18 липня 2022 16:58
Кулеба назвав умову для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Україна розірве дипломатичні відносини з Білоруссю, якщо її збройні сили перетнуть кордони нашої держави.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби для Forbes.

За його словами, ніхто не ставить під питання той факт, що Білорусь є співучасницею російської агресії.

"Дипломатичні відносини з Російською Федерацією ми розірвали відразу після початку повномасштабного нападу. Так само вони будуть розірвані з Білоруссю, якщо збройні сили Республіки Білорусь перетнуть кордон України", - зазначив він.

Нагадаємо, для розриву дипломатичних відносин між Україною та Північною Кореєю вистачило визнання Пхеньяном так званих Донецької та Луганської "народних республік".

З цієї ж причини були розірвані дипломатичні відносини з Сирією.

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Білорусь Дмитро Кулеба
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