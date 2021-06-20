Кулеба назвал условие применения турецких беспилотников на Донбассе

Украина готова применить турецкие беспилотники Bayraktar только в том случае, если Российская Федерация начнет крупномасштабную операцию против Украины или перейдет в атаку. Беспилотники будут применять для защиты украинской территории.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба , передает издание "Анадолу".

"Россия подумает дважды перед тем, как планировать крупномасштабную операцию или провокацию против Украины. Это касается не только БПЛА, но и любого другого приобретенного нами вооружения. Однако если Россия все же начнет крупномасштабную операцию против Украины или перейдет в атаку, мы применим БПЛА для защиты своей территории", - заявил он.

Он подчеркнул, что турецкие что беспилотники будут использоваться как сдерживающий Россию фактор.

Напомним, ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Однако в конце мая Москва решила еще на несколько недель продлить запрет на перелеты между странами.

До этого глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал Турцию за поставки беспилотников в Украину. Лавров заявил, что своими действиями Анкара "подпитывает милитаристские настроения Киева".

В турецком МИД призвали Россию не обижаться на продажу беспилотников Украине. В Турции напомнили, что Россия также продает свое оружие разным странам.