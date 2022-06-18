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Кулеба назвал страны, в которых предлагали перестать сопротивляться России

Новина українською →
Киев, Суббота 18 июня 2022 13:03
Кулеба назвал страны, в которых предлагали перестать сопротивляться России Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Иностранные лидеры предлагали нашей стране перестать сопротивляться агрессии РФ для получения заблокированного оккупантами в украинских портах зерно. Речь идет о некоторых руководителях в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для Foreign Affairs.

"Я разговаривал с некоторыми лицами, принимающими решения в африканских, арабских и азиатских странах. Некоторые из них начинали беседу с заявлений о поддержке, прежде чем сделать резкий поворот, вежливо предложив нам просто прекратить сопротивление", - говорит Кулеба.

Как объясняет министр, аргументация таких переговорщиков понятна, ведь они хотят, чтобы зерно, которое застряло в украинских портах из-за блокады РФ, было разблокировано.

"И они готовы пожертвовать украинской независимостью, чтобы получить его", - заявил Кулеба.

При этом он предупредил, что гуманитарные кризисы в мире будут лишь приумножатся в случае поражения Украины.

"Поэтому нам не нужно предлагать мирные инициативы с неприемлемыми условиями, а вместо этого помогать Украине победить. Это означает не только обеспечение нашей страны тяжелым вооружением, но и сохранение и усиление санкций против России", - резюмировал Кулеба.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые геополитики предлагают Украине пойти на уступки России и отдать территории ради иллюзии мира.

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