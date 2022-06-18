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Кулеба назвав країни, в яких пропонували перестати чинити опір Росії

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Київ, Субота 18 червня 2022 13:03
Кулеба назвав країни, в яких пропонували перестати чинити опір Росії Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Іноземні лідери пропонували нашій країні перестати чинити опір агресії РФ задля отримання заблокованого окупантами в українських портах зерно. Йдеться про деяких керівників в Африці, Азії та на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби для Foreign Affairs.

"Я розмовляв з деякими особами, які ухвалюють рішення в африканських, арабських та азійських країнах. Деякі з них розпочинали бесіду із заяв про підтримку, перш ніж зробити різкий поворот, ввічливо запропонувавши нам просто припинити опір", - каже Кулеба.

Як пояснює міністр, аргументація таких перемовників зрозуміла, адже вони хочуть, щоб зерно, яке застрягло в українських портах через блокаду РФ, було розблоковано.

"І вони готові пожертвувати українською незалежністю, щоб здобути його", - заявив Кулеба.

При цьому він попередив, що гуманітарні кризи у світі лише примножаться у випадку поразки України.

"Тому нам не потрібно пропонувати мирні ініціативи з неприйнятними умовами, а натомість допомагати Україні перемогти. Це означає не лише забезпечення нашої країни важким озброєнням, а й збереження та посилення санкцій проти Росії", - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що деякі геополітики пропонують Україні піти на поступки Росії і віддати території заради ілюзії миру.

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Дмитро Кулеба продовольственный кризис Війна Росії проти України
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