Кулеба назвал рецепт победы Украины над Россией: опирается на три столпа

Способность Украины победить в войне против России опирается на три столпа. В частности, на ее стойкость, поставки оружия и западные санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для The Economist .

По его словам, способность Украины одержать победу над своим более крупным соседом опирается на три столпа: стойкость Украины, поставки оружия и западные санкции.

"Мы всегда понимали, что не будет ни одной страны, сражающейся с нами плечом к плечу, что это будет крест, который мы должны нести. Но чтобы помочь нам, страны могут сделать две вещи: отправить нам необходимое оружие и ввести санкции", - отметил Кулеба.