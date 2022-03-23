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Кулеба назвал рецепт победы Украины над Россией: опирается на три столпа

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Киев, Среда 23 марта 2022 15:30
Кулеба назвал рецепт победы Украины над Россией: опирается на три столпа Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

Способность Украины победить в войне против России опирается на три столпа. В частности, на ее стойкость, поставки оружия и западные санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для The Economist.

По его словам, способность Украины одержать победу над своим более крупным соседом опирается на три столпа: стойкость Украины, поставки оружия и западные санкции.

"Мы всегда понимали, что не будет ни одной страны, сражающейся с нами плечом к плечу, что это будет крест, который мы должны нести. Но чтобы помочь нам, страны могут сделать две вещи: отправить нам необходимое оружие и ввести санкции", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба призвал Китай сыграть важную роль в завершении войны России против Украины.

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