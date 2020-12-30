Кулеба назвал провалом переговорный процесс с Ираном по катастрофе МАУ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал провалом переговорный процесс с Ираном по делу о катастрофе самолета Международных авиалиний Украины. В результате переговоров не удалось выйти на тот результат, который ожидала Украина.

Об этом Кулеба заявил в интервью "ТСН".

Министр отметил, что хотел бы, чтобы в переговорах с Ираном удалось выйти на конкретные результаты.

"Несмотря на все наш давление, несмотря на все наши попытки вести переговоры и так, и так, по состоянию на конец года иранская сторона все-таки не выполнила те обещания, которые она давала. Мы так и не получили, например, технический отчет о катастрофе, и не смогли продвинуться в переговорах", - заявил Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба сообщал, что переговорный процесс с Ираном по делу о катастрофе МАУ затянулся.

Отметим, на прошлой неделе иранские СМИ заявили, что Тегеран завершил и передал Киеву окончательный технический отчет о причинах катастрофы МАУ. Согласно отчету, самолет был сбит ракетами из-за человеческой ошибки.

При этом в МИД Украины информацию о получении техотчета опровергли.