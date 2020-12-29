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Кулеба об авиакатастрофе в Иране: мы не позволим легко откупиться

Киев, Вторник 29 декабря 2020 09:46
Кулеба об авиакатастрофе в Иране: мы не позволим легко откупиться
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Украина является жестким участником переговоров с Ираном в деле сбитого иранскими военными самолета компании "Международные авиалинии Украины". Украинская сторона требует, чтобы виновные понесли ответственность.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью изданию "День".

По его словам, украинская сторона не выступает сама, ведь есть партнерство пострадавших стран.

"Иран жесткий переговорщик, но и Украина жесткий переговорщик. Мы не позволим легко откупиться и избежать справедливости в этой истории", - заявил Кулеба.

Он добавил, что украинская сторона принципиально стоит на своем.

Напомним, иранские СМИ заявили, что Тегеран завершил и передал окончательный технический отчет о причинах катастрофы МАУ Киеву. Согласно отчету, самолет был сбит ракетами из-за человеческой ошибки.

Позже в МИД Украины опровергли информацию о передаче украинской стороне техотчета Ираном.

Также Кулеба сообщал, что переговорный процесс с Ираном в деле о катастрофе МАУ затянулся. Сейчас Киев ждет от Тегерана официальные документы технического отчета о причинах катастрофы.

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Новости Украины Политика ИранавиакатастрофаДмитрий Кулеба

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