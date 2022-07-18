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Кулеба назвал основную проблему поставок западного оружия Украине

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба
Автор: Александр Белоус

Основной проблемой по поставкам западного оружия Украине является график. Если бы Украина вовремя получила больше артиллерии 155-го калибра, больше ракетных систем залпового огня, то Лисичанск и Северодонецк оставались бы под контролем Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы МИД Дмитрия Кулебы изданию Forbes.

Как отметил Кулеба, на самом деле снабжение из разных стран разными каналами является довольно устойчивым, но количественно неудовлетворительным.

"Основная проблема со снабжением - график. Например, мои последние разговоры с коллегами из стран, поставляющих оружие. Я озвучиваю то, что надо, один раз, а затем несколько раз под разным соусом, в разные моменты, чтобы сигнал пробил и зафиксировался, говорю: "Это надо до такого-то числа". Потом мы еще о чем-то поговорили. Я снова говорю: "Кстати, я хочу еще раз прояснить: то, что я тебе говорил, это надо до такого-то числа", - сказал министр.

По его совам, он по три-четыре раза за разговор "пробивает сознание людей, потому что это главная проблема".

"Если бы мы вовремя получили больше артиллерии 155-го калибра, больше ракетных систем залпового огня, то Лисичанск и Северодонецк оставались бы под контролем Украины. Но все занимает время - так система разворачивается", - добавил Кулеба.

Напомним, последние поставки американского вооружения в Украине проходят по программе USAI (инициатива содействия безопасности в Украине) и программе президентских полномочий. Эти средства предусмотрены решением Конгресса. Речь идет о пакете на сумму в 40 млрд долларов, где предусмотрены средства на оборонную помощь и сопутствующие расходы.

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МИД УкраиныДмитрий Кулеба