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Кулеба назвал главные потребности Украины в оружии

Новина українською →
Киев, Четверг 01 сентября 2022 15:52
Кулеба назвал главные потребности Украины в оружии Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

У Украины есть три больших приоритета по оружию, которое необходимо для скорого завершения российского полномасштабного вторжения.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Куда бы я ни поехал, любое оружие начинается и заканчивается поставкой оружия... По системам вооружения у нас есть приоритеты. Три самых больших приоритета - это артиллерия любого типа и боеприпасы к ней, это ПВО и системы залпового огня. Это вещи, которые нужны", - заявил он.

Министр подчеркнул, что артиллерия и РСЗО - это те системы, которыми Россия значительно превышает украинские силы.

"Мы можем бороться не только количеством, но и качественно, потому что одна гаубица НАТО гораздо эффективнее российских гаубиц, изготовленных в Советском союзе. На каждой встрече я постоянно подчеркиваю большую потребность получить больше артиллерии. Никакая и оборонительная и наступательная операция не может быть воплощена без артиллерии", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, Пентагон заключил с производителем вооружений Raytheon контракт на закупку ЗРК малой и средней дальности NASAMS для Украины на 182 млн долларов. Ориентировочной датой завершения работ по производству комплексов было указано 23 августа 2024 года.

Кроме того, США готовят очередной пакет военной помощи для Украины.

Ранее США выделили Украине крупнейший пакет военной помощи на 3 млрд долларов.

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