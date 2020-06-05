ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кулеба назвав головну "червону лінію" України в переговорах щодо Донбасу

Новини » Політика     05.06.2020 - 22:37
Кулеба назвав головну "червону лінію" України в переговорах щодо Донбасу
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Україна не вестиме прямі переговори з бойовиками

Головна "червона лінія" України у переговорах щодо Донбасу - це прямий діалог з бойовиками. Україна ніколи не вестиме переговорів з так званими "ДНР" та "ЛНР".

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

"Неодноразово я, неодноразово Олексій Резніков в Тристоронній контактній групі, неодноразово президентом України Володимиром Зеленським озвучувалися наші "червоні лінії". І одна з наших "червоних ліній", принципова, яка бісить наших російських сусідів - ми не увійдемо у прямий діалог з так званими "ДНР/ЛНР", - наголосив він.

Кулеба зазначив, що переговори щодо Донбасу українська сторона буде вести лише з Кремлем.

"ТКГ складається з України, Росії та ОБСЄ. І ми будемо говорити тільки саме з Росією. Це ключова "червона лінія", яка стоїть в основі захисту наших національних інтересів", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, під час офіційного візиту в Німеччину Кулеба заявив, що Україна готова йти на компроміси для повернення окупованих територій, але не перетинаючи "червоні лінії".

Пізніше глава українського МЗС назвав один з компромісів, на який готова піти Україна для повернення окупованого Донбасу.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України МЗСДонбаспереговориДмитро Кулеба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся