Кулеба назвав єдиний спосіб зупинити війну Росії проти України

Єдиним способом зупинити війну Росії проти України є постачання українській стороні танків, бойових літаків і систем протиповітряної оборони. Західні партнери знають про потреби Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Різанина в Бучі доводить, що ненависть росіян до українців перевершує все, що Європа бачила з часів Другої світової війни. Єдиний спосіб зупинити це: допомогти Україні вигнати росіян якомога швидше. Партнери знають наші потреби. Танки, бойові літаки, важкі ЗРК. Надайте їх прямо зараз", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що російські війська розстрілювали мирних жителів у Київській області через злість, коли відступали. Він також зазначив, що в даному випадку російська армія чинила гірше, ніж терористи "Ісламської держави".

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