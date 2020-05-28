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Кулеба назначил ответственного за санкции

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Ответственным за санкции стал Алексей Макеев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назначил спецпредставителя по вопросам санкционной политики. Им стал посол по особым поручениям Алексей Макеев.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики, в частности в отношении России как государства-агрессора.

Биография

Макеев в МИД Украины занимает должность директора Департамента политики и коммуникаций. Он родился в 1975 году в Киеве. Закончил институт международных отношений в КНУ.

Работал в посольствах Украины в Швейцарской Конфедерации, Федеративной Республике Германия.

Напомним, в период пандемии Россия пытается избавиться от санкций, делая соответствующие заявления. Впрочем, в ЕС и США уверяют, что давление на РФ будет продолжаться из-за ее агрессии против Украины.

В частности, в интервью РБК-Украина Дмитрий Кулеба заявил, что ослабление санкций летом в Европейском союзе в зоне контролируемого риска.

Автор: Анастасия Рокитна

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