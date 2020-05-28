Кулеба призначив відповідального за санкції

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба призначив спецпредставника з питань санкційної політики. Ним став посол з особливих доручень Олексій Макеєв.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Макеєв буде займатися координацією діяльності міністерства, а також взаємодією з ключовими міжнародними партнерами України у сфері санкційної політики, зокрема щодо Росії як держави-агресора.

Біографія

Макеєв у МЗС України займає посаду директора Департаменту політики і комунікацій. Він народився 1975 року у Києві. Закінчив інститут міжнародних відносин у КНУ.

Працював у посольствах України в Швейцарській Конфедерації, Федеративній Республіці Німеччина.

Нагадаємо, у період пандемії Росія намагається позбутись санкцій, роблячи відповідні заяви. Втім, у ЄС та США запевняють, що тиск на РФ буде продовжуватись через її агресію проти України.

Зокрема, в інтерв'ю РБК-Україна Дмитро Кулеба заявив, що послаблення санкцій влітку в Європейському союзі в зоні контрольованого ризику.