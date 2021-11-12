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Кулеба едет на саммит министров ЕС. Будут встречи с главами МИД Германии и Франции

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Киев, Пятница 12 ноября 2021 13:47
Кулеба едет на саммит министров ЕС. Будут встречи с главами МИД Германии и Франции Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба едет на саммит министров стран Евросоюза. В Брюсселе, в частности, пройдут встречи с главами МИД Германии и Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

По его словам, 15 ноября он посетит Брюссель, где примет участие во встрече министров иностранных дел стран ЕС в преддверии саммита "Восточного партнерства" в декабре.

"Будут встречи с руководством НАТО, ряд двусторонних встреч с коллегами-министрам и еврокомиссарами. Ключевой темой переговоров будет безопасность. Будет идти речь о практических шагах поддержки Украины со стороны наших партнеров на фоне ситуации вдоль украинской границы в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, в оккупированном Крыму и Приднестровском регионе Молдовы", - подчеркнул Кулеба.

В то же время представитель МИД Германии Андреа Зассе уже заявила, что и. о. министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас примет участие в трехсторонней встрече с Кулебой и французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция настаивает на проведении нормандской встречи с участием России на уровне министров, но Москва отказывается.

Сегодня Франция и Россия проведут в Париже встречу на уровне глав министерств обороны и иностранных дел. Среди тем, которые планируют обсудить министры, будет и Украина.

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Евросоюз Дмитрий Кулеба
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