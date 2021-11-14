Кулеба напередодні саміту міністрів ЄС зідзвонився з Боррелем: про що говорили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

Повідомляється, що глава української дипломатії розповів Боррелю про ситуацію з безпекою на Донбасі, в Криму і вздовж українських кордонів.

"Міністр відзначив деструктивний підхід Російської Федерації до переговорів у нормандському форматі і закликав Євросоюз вжити політичних та інших заходів для стримування Росії від подальших агресивних дій", - йдеться в повідомленні.

Також Боррель запевнив, що ЄС підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.