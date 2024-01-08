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Кулеба про можливе головування Орбана у Єврораді: переживемо ці шість місяців

Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордоних справ України Дмитро Кулеба прокоментував можливе головування премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Європейській раді замість президента Шарля Мішеля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"По-перше, сам Шарль Мішель сказав, що у ЄС є ще півроку для того, щоб вирішити питання майбутнього президента. Щоб цк була людина, яка повноцінно виконуватиме ці функції після його відходу", - заявив він. 

Кулеба підкреслив, що навіть якщо Орбан стане головою Євроради, в цей же час він буде головуючим у ЄС. 

"А по-друге, знаєте, як казала моя бабуся - "Пережили голод, переживем і ізобіліє". Тобто, навіть якщо шість місяців там Орбан буде виконувати ці обов'язки, він же все одно в цей час буде головуючим у Європейському союзі. Оскільки головування Угорщини. Ну переживемо ці шість місяців", - підкреслив він. 

Що цьому передувало

Президент Європейської ради Шарль Мішель в інтерв'ю бельгійським ЗМІ заявив, що має намір взяти участь у виборах до Європейського парламенту. Це передбачає, що Мішель покине посаду президента Ради ЄС достроково.

При цьому ЗМІ почали говорити, що Орбан може тимчасово очолити Європейську раду у разі відставки чинного президента Шарля Мішеля.

В свою чергу Мішель заявляв, що є багато способів уникнути того, щоб прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан очолив Єврораду. 

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Рада ЄвропиДмитро КулебаШарль МишельВиктор Орбан