Кулеба: мы не можем остановить войну, если у России нет желания этого делать

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с российским министром Сергеем Лавровым заявил, что прекращение огня привязано к выполнению требований президента России Владимира Путина. Поскольку у Москвы нет желания прекращать войну, Киев тоже не может ее остановить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Кулебы.
"Мы не можем остановить войну, если у страны, которая осуществила агрессию и нападение, нет желания этого делать. Сегодня я услышал, что прекращение огня привязано Российской Федерацией до выполнения требований, выдвинутых президентом Путиным в адрес Украины. В связи с этим я хочу подтвердить еще раз, что Украина не сдалась, не сдается и не сдастся. Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения, но пока их нет… мы будем защищать наших людей от российской Агрессии.
Отметим, Путин называл следующие условия для прекращения войны против Украины:
Напомним, ранее Лавров называл "капризом" желание украинской стороны добиться гарантий безопасности.
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