UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кулеба: мы не можем остановить войну, если у России нет желания этого делать

Автор: Илона Свиридова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с российским министром Сергеем Лавровым заявил, что прекращение огня привязано к выполнению требований президента России Владимира Путина. Поскольку у Москвы нет желания прекращать войну, Киев тоже не может ее остановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Кулебы.

"Мы не можем остановить войну, если у страны, которая осуществила агрессию и нападение, нет желания этого делать. Сегодня я услышал, что прекращение огня привязано Российской Федерацией до выполнения требований, выдвинутых президентом Путиным в адрес Украины. В связи с этим я хочу подтвердить еще раз, что Украина не сдалась, не сдается и не сдастся. Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения, но пока их нет… мы будем защищать наших людей от российской Агрессии.

Отметим, Путин называл следующие условия для прекращения войны против Украины:

  • Признание аннексии Крыма
  • Признание так называемых "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей
  • Демилитаризация Украины
  • "Денацификация"

Напомним, ранее Лавров называл "капризом" желание украинской стороны добиться гарантий безопасности.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий КулебаЛавровВойна России против Украины