Кулеба о Мариуполе: РФ держит в заложниках 400 тысяч человек. Нужно действовать немедленно

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество помочь Украине с решением ситуации в Мариуполе, где возникла гуманитарная катастрофа. По словам дипломата, Россия держит в заложниках 400 тысяч мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД в Twitter .

"Почти 3 тысячи новорожденных скоро не будут иметь лекарств и еды. Мир должен действовать немедленно! Русские варвары должны прекратить войну против гражданских и детей", - добавил министр.

Кулеба отметил, что Россия блокирует создание зеленых коридоров в Мариуполь и постоянно обстреливает город. Под угрозой находятся 3 тысячи новорожденных малышей.

Напомним, сегодня должен был заработать гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье. Однако оккупанты не прекратили огонь и обстреливали город.

Подробную информацию о ситуации в Мариуполе можно прочитать в материале РБК-Украина.

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