Кулеба про літаки для України: жодного сумніву, що питання буде вирішене

Україна від початку війни ставила собі завдання отримати для перемоги 7 видів озброєнь і вже отримала 6 з них. Наразі стоїть завдання не лише отримати літаки, але й виробляти зброю спільно, зокрема, з Німеччиною.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу на полях Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Картинка проста: коли почалася війна, ми розуміли, що нам потрібно отримати 7 типів зброї для того, щоби зробити наші сили оборони здатними не лише обороняти Україну, але й ефективно наступати та виганяти ворога з території України. За майже 12 місяців 6 з цих типів зброї відкриті. Тобто ми виконали задачу. Залишилися лише літаки. Разом ці типи зброї … це "Велика Сімка", - сказав міністр.

Він зазначив, що "немає жодного сумніву, що питання літаків буде вирішено". Дипломат визнав, що на це піде трохи більше часу, тому що боротьба за літаки "має бути структурована трохи інакше ніж по танках, але ця робота вже почалась".

Початком цієї повномасштабної компанії можна вважати виступ президента Зеленського у парламенті Великої Британії.

"Буде ще багато заяв на кшталт: "ні, ми не можемо, нескоро, але зрештою все буде", - переконаний міністр.

Кулеба додав, що приїхав у Мюнхен за двома речами: швидке і стабільне постачання всієї уже обіцяної зброї і нових обсягів боєприпасів. Також він анонсував проведення на полях конференції безпрецедентного формату з німецькою колегою Анналеною Бербок - розмову з представниками оборонки Німеччини та України, які обговорять, що можуть робити разом.

Міністр зазначив, що є всі підстави вважати, що "НАТО може подвоїти або потроїти зусилля із забезпечення виробництва зброї та амуніції, яких потребуватиме цього року і Україна, і самі союзники, щоби поповнювати свої запаси". Він також наголосив на важливості навчання наших військових.