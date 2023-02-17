Кулеба о самолетах для Украины: никакого сомнения, что вопрос будет решен

Украина с начала войны ставила себе задачу одержать для победы 7 видов вооружений и уже получила 6 из них. В настоящее время стоит задача не только получить самолеты, но и производить оружие совместно, в частности, с Германией.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга на полях Мюнхенской конференции безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Картинка простая: когда началась война, мы понимали, что нам нужно получить 7 типов оружия для того, чтобы сделать наши силы обороны способными не только оборонять Украину, но и эффективно наступать и выгонять врага с территории Украины. За почти 12 месяцев 6 из этих типов оружия открыты. То есть мы выполнили задачу. Остались только самолеты. Вместе эти типы оружия... это "Большая Семерка", - сказал министр.

Он отметил, что "нет сомнений, что вопрос самолетов будет решен". Дипломат признал, что на это уйдет немного больше времени, потому что борьба за самолеты "должна быть структурирована несколько иначе, чем по танкам, но эта работа уже началась".

Началом этой полномасштабной компании можно считать выступление президента Зеленского в парламенте Великобритании.

"Будет еще много заявлений типа: "нет, мы не можем, нескоро, но в конце концов все будет", - убежден министр.

Кулеба добавил, что приехал в Мюнхен за двумя вещами: быстрые и стабильные поставки всего уже обещанного оружия и новых объемов боеприпасов. Также он анонсировал проведение на полях конференции беспрецедентного формата с немецкой коллегой Анналеной Бербок - разговор с представителями оборонки Германии и Украины, которые обсудят, что могут делать вместе.

Министр отметил, что есть все основания считать, что "НАТО может удвоить или утроить усилия по обеспечению производства оружия и амуниции, которые будут нуждаться в этом году и в Украине, и сами союзники, чтобы пополнять свои запасы". Он также отметил важность обучения наших военных.