Кулеба: Крымская платформа - это реальный механизм, который ведет к деоккупации полуострова

Крымская платформа - это первый реальный механизм, который ведет к деоккупации полуострова Крым. Участники из разных стран готовы вместе с Украиной заниматься вопросом деоккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Дмитрия Кулебы во время часа вопросов к правительству в ВР .

По его словам, впервые за много лет вопрос Крыма вынесен на самый высокий международный уровень.

"Впервые у нас есть реальный механизм, который ведет к деоккупации полуострова. Участники платформы приняли декларацию, в которой зафиксировали не только твердую позицию относительно непризнания попытки аннексии Крыма, но и готовность вместе с Украиной заниматься его деоккупацией. В том числе, путем усиления санкционного давления на Россию", - отметил Кулеба.

Он также отметил, что декларация Крымской платформы остается открытой к присоединению.