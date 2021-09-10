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Кулеба: Кримська платформа - це реальний механізм, який веде до деокупації півострова

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П'ятниця 10 вересня 2021 11:00
Кулеба: Кримська платформа - це реальний механізм, який веде до деокупації півострова Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Кримська платформа - це перший реальний механізм, який веде до деокупації півострова Крим. Учасники з різних країн готові разом з Україною займатися питанням деокупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Дмитра Кулеби під час години запитань до уряду в ВР.

За його словами, вперше за багато років питання Криму винесене на найвищий міжнародний рівень.

"Вперше у нас є реальний механізм, який веде до деокупації півострова. Учасники платформи ухвалили декларацію, в якій зафіксували не лише тверду позицію щодо невизнання спроби анексії Криму, але готовність разом з Україною займатися його деокупацією. В тому числі, шляхом посилення санкційного тиску на Росію", - занзначив Кулеба.

Він також наголосив, що декларація Кримської платформи залишається відкритою до приєднання.

Раніше Кулеба заявляв, що останні затримання в Криму - це помста Росії за Кримську платформу.

Нагадаємо, на установчому саміті Кримської платформи в Києві була підписана підсумкова декларація, в якій Росія вперше була визнана державою-окупантом на міжнародному рівні.

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Дмитро Кулеба Кримська платформа
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