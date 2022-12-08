Кулеба про Крим та Донбас: Україна поверне всі території, частину дипломатичним шляхом

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-брифінг .

За його словами, надто передчасно зараз робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

"Крим нічим не відрізняється від решти України. Україна поверне всі свої території, включаючи Крим, частину військовим шляхом, частину дипломатичним шляхом", - зазначив Кулеба.

Раніше ми писали, що США надаватимуть Україні підтримку з урахуванням її потреб саме у цей час. При цьому Україна самостійно вирішить, де проходитимуть кордони боїв у майбутньому та які території вона має звільнити.

Зазначимо, що раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США зосереджені на допомозі Україні у поверненні територій, які Росія окупувала після 24 лютого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.