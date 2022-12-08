Кулеба о Крыме и Донбассе: Украина вернет все территории, часть дипломатическим путем

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-брифинг .

По его словам, слишком преждевременно сейчас делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

"Крым ничем не отличается от остальной Украины. Украина вернет все свои территории, включая Крым, часть военным путем, часть дипломатическим путем", - отметил Кулеба.

Ранее мы писали, что США будут оказывать Украине поддержку с учетом ее потребностей именно в это время. При этом Украина самостоятельно решит, где будут проходить границы боев в будущем и какие территории она должна освободить.

Отметим, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США сосредоточены на помощи Украине в возвращении территорий, которые Россия оккупировала после 24 февраля.

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