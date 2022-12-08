ua ru
Чт, 08 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба о Крыме и Донбассе: Украина вернет все территории, часть дипломатическим путем

Новина українською →
Киев, Четверг 08 декабря 2022 16:51
Кулеба о Крыме и Донбассе: Украина вернет все территории, часть дипломатическим путем Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украина вернет все временно оккупированные территории: часть военным, а часть дипломатическим путем.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-брифинг.

"Крым ничем не отличается от остальной Украины. Украина вернет все свои территории, включая Крым, часть военным путем, часть дипломатическим путем", - отметил Кулеба.

По его словам, слишком преждевременно сейчас делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Ранее мы писали, что США будут оказывать Украине поддержку с учетом ее потребностей именно в это время. При этом Украина самостоятельно решит, где будут проходить границы боев в будущем и какие территории она должна освободить.

Отметим, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США сосредоточены на помощи Украине в возвращении территорий, которые Россия оккупировала после 24 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Крим Вторжение России в Украину
NEWS
За месяц в ВСУ на вооружение поступило 7 БПЛА украинского производства, - Резников
За месяц в ВСУ на вооружение поступило 7 БПЛА украинского производства, - Резников
DAILY
"Изгнание" ОПЗЖ и прицел на следующие выборы: чем живет Верховная рада во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько "Изгнание" ОПЗЖ и прицел на следующие выборы: чем живет Верховная рада во время войны