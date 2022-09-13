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Кулеба: кожен новий пакет санкцій буде даватися складніше попереднього

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Київ, Вівторок 13 вересня 2022 10:04
Кулеба: кожен новий пакет санкцій буде даватися складніше попереднього Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Питання введення нових санкцій проти Росії в деяких країнах Європейського союзу дещо згасає. Тому можемо говорити про те, що ухвалення кожного нового пакету буде даватися складніше.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

При цьому глава МЗС заявив, що, наприклад, в інших країнах апетит до санкцій проти РФ залишається надзвичайно високий і не лише у наших традиційних друзів - балтійських країн, Польщі, Словаччини, Чехії та інших, це також і деякі країни західної Європи.

"Але рішення ухвалюються консенсусом, тому навіть якщо одна країна втратить апетит, треба її годувати. Дійсно, буде дуже складно. Я можу відразу сказати: кожен наступний пакет санкцій даватиметься нам складніше, ніж попередній за нинішнього статус-кво. Безумовно, можуть відбутися якісь жахливі речі, не дай Бог, я не хочу, щоб вони відбувалися, які заженуть в кут політиків в усіх європейських країнах, і вони підтримають якісь нові супержорсткі санкції", - каже Кулеба.

Він пояснив, що питання введення санкцій є живим процесом і з ним треба працювати.

"Про те, що втрачений апетит до санкцій вперше ми почули, якщо я не помиляюся, десь в травні. Менше з тим пакети продовжували ухвалюватися, згідно з напрацюваннями групи Єрмака-МакФола", - зазначив Кулеба.

За його словами, найбільша тема зараз - це так званий price cap, тобто цінове обмеження на російський газ.

"Це теж, по суті, санкція, зараз вона обговорюється, ухвалена позиція на рівні G7, тому це така найбільша історія. Але є дуже багато речей, де треба закручувати гайки. Вони не гучні, вони не потрапляють в заголовки, але ці санкції теж потрібно вводити", - підкреслив Кулеба.

Глава МЗС запевнив, буде просуватися теза президента Володимира Зеленського про те, що потрібно заводити під санкції Росатом, особливо після подій на Запорізькій АЕС, на якій присутні не лише російські військові, але і працівники Росатому, які, по суті, здійснюють злочинну діяльність.

"Є всі підстави застосувати санкції проти них. І є країни в ЄС, які проти цього, будемо з ними працювати", - наголосив Кулеба.

На питання журналіста, чи реально до кінця року ввести новий європейський пакет санкцій він відповів: "Я думаю, що тут задача стоїть зробити це набагато швидше".

Нагадаємо, після нещодавніх ракетних ударів росіян, зокрема по Харківській ТЕЦ-5, президент України Володимир Зеленський закликав ЄС прийняти восьмий пакет санкцій проти Росії.

Додамо, раніше в Кабміні назвали "ахіллесовою п'ятою" санкції проти Росії в енергетичній та газовій сферах та закликали Захід негайно їх ввести.

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