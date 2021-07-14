Кулеба: каждая страна ЕС будет принимать свое решение о допуске украинцев

На заседании премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что ЕС включил Украину в так называемый "зеленый список" и рекомендует отменить ограничения на поездки для украинцев.

"Конечное решение за странами-участницами, но фактически ЕС дал "зеленый свет", чтобы украинцы могли беспрепятственно ездить в Европу. Это возобновление полноценного действия безвиза", - отметил он.

Дмитрий Кулеба, в свою очередь, подчеркнул, что это только первый шаг.

"Решение Европейского союза является рекомендацией. Теперь каждая страна-участница ЕС будет рассматривать вопрос о включении Украины в свой национальный "зеленый список" и об определении условий въезда на их территорию", - сказал министр.

Он добавил, что уже поручил посольствам активно работать с европейскими партнерами, чтобы Украину включили в национальные "зеленые списки" и чтобы условия въезда были максимально упрощенными.

"Обращаю внимание на одну деталь, что когда каждая страна будет принимать такое решение, она будет руководствоваться не только показателями в Украине, но и своими собственными эпидемическими показателями", - отметил Кулеба.