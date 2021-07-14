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Кулеба: каждая страна ЕС будет принимать свое решение о допуске украинцев

Автор: РБК-Украина

После рекомендаций Евросоюза открыть внешние границы для туристов из Украины каждая страна-участница будет принимать свое отдельное решение. Также будут определены условия въезда украинцев на территорию стран ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на заседании Кабмина.

На заседании премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что ЕС включил Украину в так называемый "зеленый список" и рекомендует отменить ограничения на поездки для украинцев.

"Конечное решение за странами-участницами, но фактически ЕС дал "зеленый свет", чтобы украинцы могли беспрепятственно ездить в Европу. Это возобновление полноценного действия безвиза", - отметил он.

Дмитрий Кулеба, в свою очередь, подчеркнул, что это только первый шаг.

"Решение Европейского союза является рекомендацией. Теперь каждая страна-участница ЕС будет рассматривать вопрос о включении Украины в свой национальный "зеленый список" и об определении условий въезда на их территорию", - сказал министр.

Он добавил, что уже поручил посольствам активно работать с европейскими партнерами, чтобы Украину включили в национальные "зеленые списки" и чтобы условия въезда были максимально упрощенными.

"Обращаю внимание на одну деталь, что когда каждая страна будет принимать такое решение, она будет руководствоваться не только показателями в Украине, но и своими собственными эпидемическими показателями", - отметил Кулеба.

Напомним, сегодня стало известно, что ЕС разрешил въезд для туристов из Украины, но решение будет опубликовано завтра.

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ЕвросоюзДмитрий Кулебаукраинцы